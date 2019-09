I saluti del maresciallo dei carabinieri Daniele Ciani al territorio della caserma di Mongrando

"Sono stati nove anni intensi, ora mi appresto ad affrontare il nuovo incarico sempre con entusiasmo". Sono le parole, con un pizzico di commozione, del maresciallo dei carabinieri Daniele Ciani, vice nella stazione di Mongrando, ora trasferito a Valle Mosso (Valdilana) come comandante in sede vacante, dal 1° settembre. 45 anni, nato a Biella, sposato con figli, Ciani era arrivato a Mongrando nel 2010.

"Voglio ringraziare le varie amministrazioni comunali di Mongrando, Borriana, Zubiena, Sala e Torrazzo -commenta il militare-. La mia nomina repentina non mi ha permesso di salutare nella giusta forma e maniera tutti i sindaci e i consiglieri del territorio di competenza della caserma di Mongrando. Oltre a loro il mio saluto è rivolto anche ai cittadini e alle varie associazioni dei comuni".

Nove anni in una stazione non si dimenticano facilmente, sono un mix di ricordi toccanti, di esperienza di vita. Di accrescimento. "Ringrazio i colleghi -chiosa Ciani- per la collaborazione instaurata. In questo lungo periodo ho avuto modo di stringere molte conoscenze oltre l’attività personale, arricchendo il mio bagaglio intimo. Sono stato vice comandante di una piccola stazione dove ritengono i rapporti siano fondamentali. Ora mi appresto ad affrontare il nuovo incarico sempre con l’entusiasmo che ha contraddistinto la mia carriera di carabiniere".