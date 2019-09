La Biellese di Rossetto si presenta: “Dobbiamo essere il biglietto da visita della nostra città”

“Siamo qui per raccontare il nuovo capitolo di questa società condividendo ciò che finora è stato realizzato. Da biellesi vogliamo contribuire al miglioramento della città attraverso lo sport. La Biellese deve essere il biglietto da visita del nostro capoluogo”. Queste le parole del presidente laniero Luca Rossetto, durante la conferenza stampa indetta ieri sera allo Sportec Center di Gaglianico, a due mesi dal suo insediamento alla guida della storica società calcistica bianconera.

Nel corso del primo bilancio del nuovo corso alla Biellese, si è parlato di molti aspetti: dalle opere fin qui realizzate, passando per la composizione dei ruoli societari per arrivare alle ambizioni e alle sfide presenti e future. “Siamo qui per fare qualcosa di utile per i giovani e i colori di questa società – analizza Rossetto – Non siamo qui per interessi personali ma siamo al servizio. Intorno alla Biellese ruotano centinaia di di famiglie e ragazzi che meritano una società sportiva organizzata, solida e rispettata. Lo sport, dopo la famiglia e la scuola, è uno strumento efficace di crescita ed educazione. Oggi il rispetto delle regole, il gioco di squadra, l'educazione, la disciplina e la voglia di vincere sono gli ingredienti più importanti per formare i giovani”.

Al cospetto di soci, dirigenti, tifosi e parte dell'amministrazione di Biella, tra cui il vicesindaco Giacomo Moscarola e l'assessore Davide Zappalà, Rossetto ha elencato le azioni intraprese: la ricostruzione della base dei soci che ha eletto un consiglio direttivo, l'applicazione dello statuto delle Asd, il coinvolgimento di sponsor primari per assicurare continuità, la predisposizione di un completo piano finanziario e la regolazione di debiti pregressi con staff, tesserati e fornitori della gestione precedente. Accenni anche agli aspetti organizzativi e legati al settore tecnico sportivo come la definizione di un organigramma con ruoli e responsabilità chiare e la conferma dei tecnici alla guida della prima squadra e del settore giovanile.

Ma c'è spazio anche per le ambizioni e le sfide che verranno. “Si vuol dare vita ad un percorso paziente dal respiro pluriennale. Sicuramente vogliamo farci amare dalla città e renderla orgogliosa di noi, guadagnandoci il rispetto del pubblico, degli sponsor e dell'amministrazione. Divenire una realtà che attragga i migliori talenti del territorio e costruire in modo solido le future ambizioni di crescita di categoria. Le sfide non mancano come consolidare l'equilibrio finanziario mantenendo la nostra indipendenza e recuperare uno spirito di volontariato a completamento dei ruoli più qualificati riportando così la società al centro e scoraggiando individualismi negativi”. Tutto questo seguendo valori guida imprescindibili come "la trasparenza, il realismo, l'umiltà, l'ambizione, la correttezza, l'impegno e lo spirito di gruppo. Non sono parole campate per aria. La ricreazione è finita. Si fa sul serio”.

Assente alla presentazione, la prima squadra allenata da mister Peritore, rimasta al Pozzo La Marmora per preparare al meglio la prima gara in campionato, in programma domenica con il Città di Baveno in trasferta. “I prossimi passi – conclude il presidente laniero – sono diversi: partire col piede giusto nei campionati rafforzando il team con nuovi innesti dirigenziali e coinvolgendo sponsor di qualità. Senza dimenticare di approfondire le verifiche sulla gestione imparando sempre dagli errori. La maglia è libera e siamo alla ricerca di uno sponsor che un po' si innamori di noi e della nostra squadra. Se questa ricerca richiederà del tempo saremo pazienti. La Biellese è in crescita: una crescita ordinata. Sono arrivate persone serie che onorano la propria parola".

Questo lo staff gestionale

Presidente: Luca Rossetto.

Vice presidente: Paolo Garbaccio.

Consiglio direttivo: Paolo Garbaccio, Domenico Guarino, Marco Marangotto, Sandro Meraviglia, Luca Rossetto, Maurizio Raisi, Emanuele Stivala e Fabio Tocco.

Direttore generale e marketing: Emanuele Stivala.

Responsabile giovanili e strutture: Maurizio Raisi.

Agenzia di Pr e Social Media: Milo4.

Medico sociale: Maurizio Aimone Nicolà.

Addetto ai campi: Carlo Armari.

Magazziniere: Piero Guercio.

Questo lo staff amministrativo

Segretario tesoriere: Domenico Guarino.

Segretario aggiunto: Loretta Garzena.

Legale della società: Silvia Bertorelli.

Commercialista della società: Paolo Garbaccio.

Questo lo staff tecnico

Responsabile agonistica giovanili: Fabrizio Alandi.

Responsabile scuola calcio: Amedeo Acquadro.

Responsabile scouting: Tiziano Turetta.

Team Manager prima squadra: Gabriele Zanin.

Dirigente accompagnatore prima squadra: Gianni Simoni.

Massaggiatrice prima squadra: Patrizia Miramonti.