Il mito della Lancia Fulvia rivive al meeting di Biella

Appuntamento con un'auto mito negli anni '70: la Lancia Fulvia. A Biella è infatti in calendario il 5-6 ottobre un meeting. La città - memore del successo del World Stratos Meeting ospitato nel 2016 - punta nuovamente i riflettori sulla storia dell'automobilismo con un evento di caratura internazionale dedicato nuovamente al marchio Lancia e a quella che si può senza dubbio definire una delle icone del marchio torinese: la Fulvia. Un nuovo tributo al marchio Lancia, in un territorio di "Lane e di motori", culla della rivoluzione industriale tessile dell'800 dove, con lo sviluppo proprio dell'industria tessile, si creano i presupposti anche per la nascita delle officine meccano-tessili rendendo il biellese estremamente evoluto sotto tutti gli aspetti meccanici.Queste situazioni generano, nel tempo, una cultura e una ricchezza che sfociano anche nell'oggetto simbolo del '900: l' automobile che nella sua evoluzione porta alla ribalta piloti ed eventi quali: Carlo Felice Trossi, Antonio Brivio, il circuito automobilistico di Biella, la Biella-Oropa, e qualche anno più tardi Giovanni Bracco, Umberto Maglioli.

E ancora: Claudio Maglioli, Federico Ormezzano, la Occhieppo-Graglia, il Rally della Lana, Piero Liatti e la costruzione dello stabilimento Lancia di Verrone.In questi anni personaggi ed eventi contribuiscono a rendere Biella uno dei punti di riferimento principali della storia dell'automobilismo e lo stesso Automobil Club di Biella è uno dei più antichi d' Italia; il concessionario Bocca diventa la prima concessionaria nazionale della Lancia.Lancia, la fabbrica dalla quale escono vetture passate alla storia, come la Lambda, l'Aprilia, l'Aurelia e la Fulvia; quest'ultima prima in versione berlina, poi coupè con una cilindrata che sale fino a 1.600 centimetri cubici nella corsaiola versione HF, quella conosciuta come "Fanalone" che a cinquant'anni dalla nascita si può considerare un mito della produzione Lancia ed in generale delle vetture da corsa.Ed è alla Fulvia, nelle sue molteplici versioni - berlina, coupè, sport Zagato - e cilindrate, che il 5 e 6 ottobre 2019 viene dedicato questo tributo: un'opera unica dove gli appassionati potranno incontrarsi e stare insieme ai grandi protagonisti che hanno fatto la storia sportiva, e non, di questa vettura. Sono infatti attesi a Biella, progettisti, dirigenti, piloti, meccanici, preparatori, collezionisti, giornalisti per una due giorni sotto il segno dell'elefantino Lancia!

Il programma, attentamente studiato dagli organizzatori, propone momenti dinamici come la sfilata che va a toccare luoghi simbolo del Biellese e i giri in pista con prove di abilità e precisione al Balocco FCA Proving Ground, ad altri a stretto contatto con gli illustri ospiti come durante la conferenza con dibattiti e proiezione dei filmanti o la cena di gala con una particolare disposizione degli invitati ai tavoli. Di pregio anche il gadget appositamente realizzato: una sciarpa in cachemire con i colori della Fulvia.

Il programma nel dettaglio:

Venerdì 4 ottobre 2019 Biella - Piazza Duomo 15:00 - 18:00 Pre-accredito equipaggi

Sabato 5 ottobre 2019 Biella - Piazza Duomo e Balocco FCA Proving Ground 8:30 ritrovo partecipanti in Piazza Duomo a Biella 10:30 partenza 1a giornata 10:45 prove di abilità 10:50 controllo timbro presso l'ex Officina Maglioli 11:45 arrivo presso Balocco FCA Proving Groung e prima sessione di giri liberi in pista 13:00 pranzo a buffet presso Balocco FCA Proving Ground 14:30 - 16:00 seconda sessione di giri di pista 16:00 “La Storia della Fulvia: personaggi e passioni” presso Balocco FCA Proving Ground 17:15 giro turistico per ritorno a Biella 17:45 prove di abilità 18:30 arrivo Biella - Piazza Duomo 20:30 Cena di gala

Domenica 6 ottobre 2019 Biella - Piazza Duomo e Oropa 8:30 ritrovo partecipanti in Piazza Duomo a Biella 9:30 partenza seconda giornata 12:10 Prova di abilità 13:00 Pranzo di chiusura ad Oropa e saluti a seguire.