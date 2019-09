Gilardino: la rabbia, l'orgoglio, i particolari

«Si cresce solo lavorando, curando i dettagli, i particolari. C'è da lavorare, e tanto, perché questa squadra ha tanti giovani che hanno grandi margini di miglioramento» dice Alberto Gilardino, prima della rifinitura del sabato.

Mister, questa Pro Vercelli ha un problema grandissimo; le palle inattive. In B e in C abbiamo beneficiato del sinistro di Carlo Mammarella, delle sue punzioni, dei suoi angoli perfetti. In questa Pro non c'è nessuno all'altezza di Carlo Mammarella. Certo Mal ha un gran bel sinistro...Gilardino risponde come un tecnico di spessore, sembra alleni da vent'anni.

«Purtroppo è così, ma non deve diventare un alibi».«Sulle palle inattive – dice ancora – dobbiamo migliorare e lavorare, soprattutto con Franchino, che ha un buon piede, e, in prospettiva, anche con Mal».

Arriva l'Albinoleffe, che nelle prime due gare si è dimostrato rognoso, all'altezza della categoria. Ricordiamo che nll'Albinoleffe giocano giocatori di spessore come Gael Genevier e Marco Romizzi.

«Una partita non facile, è una squadra 'di gamba' con due punte intercambiabili tra loro, e che attaccano la profondità. In noi c'è ancora la rabbia e la delusione per la sconfitta di Lecco, ma c'è anche l'orgoglio di voler disputare una partita importante».

Che dire, ancora, su Comi?

«Che è una risorsa, che ha caratteristiche diverse dagli altri attaccanti. Domani partorà dalla panchina, debve ancora trovare la miglior forma».

Mister, mentre attendiamo Iezzi c'è un problema di terzini. A sinistra possono giocare Quagliata oppure Volpe, a destra c'è solo Franchino.

«Nel ruolo si è adattato molto bene Michele Foglia. Nasce come esterno alto, ma ha dimostrato una grande adattabilità a giocare come esterno basso».

Tutti a disposizione?

«Tutti, ad eccezione di Carosso. Deciderò tra oggi e domani».