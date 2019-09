Domani gara di golf al Mulino di Cerrione

Domenica 8 settembre, al Golf Club di Cerrione “Il Mulino”, si terrà il primo evento sportivo sponsorizzato da Cascina Era, storica struttura di Sandigliano, prossima alla riapertura. Dopo la sponsorizzazione del Santo Stefano SPA Relais della gara inaugurale, infatti, anche la nuova acquisizione di Cascina Era entra a far parte del mondo sportivo e del lifestyle Biellese, scegliendo di sostenere lo sport più seguito e praticato al mondo. La struttura è ora in fase di ristrutturazione e aprirà i battenti nei prossimi mesi, risvelandosi nelle vesti di hotel, spazio eventi e cerimonie, ristorante e luogo di relax.

La gara di golf sarà una louisiana a 2 giocatori su 18 buche con formula stableford. Inoltre per chi volesse entrare a conoscenza di questo meraviglioso sport, su prenotazione, è possibile incontrare al mattino il maestro Giorgio Del Boca per una prova gratuita. Per info e prenotazioni:015 2587994 o 339 6353001 (Golf Club Il Mulino), 015 2496154 (Santo Stefano Spa Relais).