Circa 120 corridori hanno partecipato mercoledì 4 settembre all’edizione 2019 di “Corri corri per la solidarietà” a Candelo. Il giro della non competitiva, da 3 chilometri, poteva essere compiuto una o due volte. Come ogni anno l’associazione Nosea, che ha organizzato la manifestazione podistica con l’appoggio dell’Atletica Candelo, devolverà il ricavato in beneficenza.