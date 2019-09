Benna, gara di bocce a favore di Emergency Biella

Con la collaborazione del Comune di Benna, la A.S.D. S.Secondo-Bennese e l'Associazione Sport e Folclore Benna, organizzano sabato 14 settembre alle 13,30 un Gara a Terne CD o Inferiori + 1 giocatore non tesserato senza vincolo di società con un massimo di 40 formazioni con gironi all'italiana.

Verranno formati 8 gironi, gara a tempo 45’. La quota d’iscrizione a formazione è di 45 euro che verrà devoluta interamente ad EMERGENCY. La gara è in ricordo di Franco, Teresa ed Andrea. In caso di tempo soleggiato: Bocciodromi di Benna e Gaglianico; in caso di pioggia: Bocciodromi di Biella e di Tollegno

La gara è aperta a tutti gli enti locali, forze dell'ordine, associazioni volontarie ed amici. Premi per tutti. A fine gara, cena per giocatori (5,00 euro) e simpatizzanti (15,00 euro) nella sede dell'Associazione Sport e Folclore di Benna (max 150 posti con prenotazione) e premiazione delle prime 4 formazioni e lotteria con numerosi premi.

Per info e prenotazione cena: Davide 328 6490014 Per iscrizione gara: Ottavio 015 5821503 (orari negozio) Termine iscrizioni giovedì 12 Settembre 2019

Si ringrazia per la disponibilità dei Bocciodromi C.S.E. Onlus.