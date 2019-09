Passeggiata con raccolta fondi a favore della chiesetta di Rialmosso

È tutto pronto per la passeggiata con destinazione finale la chiesetta dell'oratorio di San Grato a Rialmosso, a Quittengo, in programma domani 8 settembre. La partenza libera avrà luogo dal chiesa dei santi Filippo e Giacomo di Rialmosso lungo un sentiero di circa 1,7 chilometri. Alle 11 si terrà la santa messa e, a seguire, l'incanto di prodotti locali e oggetti artigianali, i cui proventi serviranno per la conservazione e il restauro dell'oratorio. Alle 12.30 pranzo al sacco nella panoramica attrezzata circostante la chiesetta, con ritorno libero.