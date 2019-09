Quarta evasione per un biellese. Due denunce in questi giorni da parte della polizia

Aumentati i controlli sugli obblighi di sorveglianza speciale da parte della polizia. In questi giorni sono stati accertati altri due casi di evasione. Alle 16,45 di venerdì 6 settembre gli agenti della squadra volante hanno incrociato in via San Filippo a Biella C.B. di 48 anni che stava tranquillamente camminando per il centro città. L'uomo, alla sua quarta evasione, è stato nuovamente denunciato.

Tra fine agosto e inizio settembre, invece, stessa sorte è toccata a M.C. di 53 anni residente in città. L'uomo non è stato trovato al suo domicilio ed è stato denunciato per aver violato gli obblighi di sorveglianza.