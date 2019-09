Incidente: urtato da un altro mezzo si ribalta auto in galleria sulla Cossato Valle Mosso FOTO

Sarebbe stato un colpo di sonno a causare l'incidente avvenuto ieri sera, 6 settembre, sulla SP 232, la Cossato Valle Mosso. Da alcune testimonianze il conducente sarebbe andato a colpire un veicolo che sopraggiungeva in senso contrario. Nell'urto l'automobilista avrebbe perso il controllo finendo con il mezzo cappottato. A mettere in sicurezza l'auto ribaltata in galleria ci hanno pensato i Vigili del fuoco del distaccamento volontario di Cossato, intervenuti insieme ai carabinieri, che si sono occupati dei rilievi. Nessuno, tra conducenti e passeggeri, avrebbe riportato ferite.