Movida, ubriaco perso vuole entrare nel locale di Biella

Era ubriaco perso e voleva entrare al Road Runner di Biella in via Tollegno. E' iniziato così uno "scambio di opinioni" con gli addetti del locale. Vista l'insistenza del giovane è stato chiesto l'intervento di una pattuglia della squadra volante. Gli agenti si sono presi diversi insulti e alla fine non hanno potuto far altro che sanzionare per ubriachezza, S.L. di 20 anni residente in città.