Si sono accordate le due automobiliste protagoniste di un incidente all'incrocio della provinciale che porta da Ronco a Ternengo. A scontrarsi, alle 19 di ieri 6 settembre in via IV novembre, una Fiat Panda con alla guida una 58enne di Ternengo e una Hyundai Atos con al volante una 55enne di Ronco. Nessuno è rimasto ferito. Sono intervenuti per la viabilità i carabinieri.