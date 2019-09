Candelo: Auto in fiamme in via Castellengo, Vigili del fuoco in azione

Non sono al momento chiare le cause che hanno scatenato il principio d'incendio divampato intorno alle 5,30 di questa mattina, 7 settembre, in via Castellengo a Candelo. Le fiamme, partite dal motore, hanno coinvolto una vettura. Sul posto i Vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza il mezzo. Nessuna conseguenza per il conducente.