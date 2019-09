Cambio al vertice del comando provinciale dell'Arma: il tenente colonnello Igor Infante ai saluti

"Domani con l'inaugurazione della nuova caserma di Valdilana sarà il mio ultimo momento biellese". Si congeda così il comandante provinciale dei carabinieri, Igor Infante. Da martedì subentrerà infatti il tenente colonnello Mauro Fogliani in arrivo da Genova. Quattro anni, il tempo fisiologico per arricchire il baglio dell'esperienza ed essere pronto per il trasferimento a Lecco. "C'è stata grande sinergia con prefetto, questore e tutte le forze di polizia -commenta Infante-, fattori essenziali nel contesto. Abbiamo vissuto momenti positivi con l'operazione in collaborazione con la polizia che ha portato alla scoperta di 145 chili di marijuana nel 2016, con l'arresto dell'omicida di Valle Mosso e l'esplosione a Sagliano Micca. In quell'occasione il maresciallo Gianlombardo aveva 40 di febbre me era operativo e il suo esempio rimarrà nel cuore".

Arrivato da Milano, luogo sicuramente più frizzante dal punto di vista operativo, Infante aveva gestito l'esperienza del servizio antiterroristico durante l'Expo. A Biella "mi avete visto poco -chiosa nel finale della conferenza stampa- ma personalmente tengo molto a mettere in luce l'attività dell'Istituzione ed è giusto che compaiano i veri protagonisti piuttosto che i vertici. Non esistono uomini soli al comando".