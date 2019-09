Biella: Incidente alla rotonda del Mercatone Uno, traffico rallentato

Traffico rallentato alla rotonda del Mercatone Uno di Biella per un incidente avvenuto poco dopo le 17.30 di oggi, sabato 7 settembre. Per cause da accertare due veicoli si sono scontrati all'imbocco per il Centro Commerciali Gli Orsi e uno di questi è finito contro il guard rail riportando seri danni.

Fortunatamente i due conducenti non hanno riportato ferite e, in questo momento, stanno compilando il modello Cid. Negli stessi istanti, i carabinieri stanno garantendo la viabilità.

Seguiranno aggiornamenti.