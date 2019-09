Allarme nel carcere di Biella: "In balia dei comportamenti e degli umori dei detenuti"

Riceviamo e pubblichiamo. "Lo scorso 2 settembre presso la Casa Circondariale di Biella dopo una serie di colluttazioni all’interno di una cella tra detenuti arabi e detenuti italiani, intervenuto il Personale di Polizia Penitenziaria, uno di detenuti aggrediti si rifiutava di rientrare in cella e alle insistenze degli appartenenti al Corpo lanciava contro di loro una bomboletta del gas fortunatamente senza ulteriori conseguenze.

In data di ieri 5 settembre, sempre presso la Casa Circondariale di Biella, un detenuto rientrato in cella dalle attività ha aggredito due appartenenti alla Polizia Penitenziaria presenti e nel successivo intervento di altro agente, scaraventava in terra anche un Ispettore. Gli episodi segnalati, per quanto si conosce, sarebbero gli ennesimi, non ultimi, di una lunga serie, e per quanto viene riferito, l’istituto penitenziario di Biella sarebbe ormai pressochè in balia dei comportamenti e degli 'umori' della locale popolazione detenuta difettando del tutto tale sede di quegli accorgimenti di ordine pratico ed operativo e di quella puntuale organizzazione dei servizi e del Personale che possono determinare una concreta prevenzione della violenza interna.

In particolare nel carcere di Biella viene indicato il padiglione di nuova realizzazione quale fulcro della illegalità strisciante e perpetrata in danno degli appartenenti alla Polizia Penitenziaria anche con continui offese e sputi senza che si sia ad oggi posto in essere un qualche sostanziale riparo anche mediante l’esercizio di una debita azione disciplinare nei confronti dei responsabili. Per tali ragioni si richiedono opportune ed urgenti iniziative a partire dall’accertamento delle specifiche responsabilità anche rispetto ai procedimenti disciplinari non attuati e del sostanziale permissivismo che appare caratterizzare la struttura anche rispetto a comportamenti palesemente violenti".