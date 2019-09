Account violato, biellese "scippato" di 550 euro

Il 2 settembre un biellese ha ricevuto, tramite sms della banca, l'avviso di prelievo dalla propria carta di credito di 550 euro. Siccome non aveva eseguito alcuna operazione si è recato alla polizia per denunciare il fatto. A seguito di breve indagine gli agenti hanno denunciato Sergio C. 53enne toscano di origine moldava per l'accesso abusivo dell'account del biellese. L'uomo si è fatto recapitare a casa la merce acquistata.