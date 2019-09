Valdilana: inaugurata la nuova caserma dei Carabinieri in frazione Cereie FOTOGALLERY

È stata inaugurata oggi, sabato 7 settembre 2019, la caserma dei Carabinieri dell’oramai grande comune di Valdilana. Alle 10,30 in frazione Cereie si è levato il suono dei fiati della Fanfara III Reggimento dei Carabinieri Lombardia di Milano. A seguire l’alzabandiera sulle note accorate dell’inno italiano, che ha unito tutti i presenti, per poi passare ai saluti e ringraziamenti ufficiali.

Il comandante Provinciale Igor Infante, a breve in trasferimento in provincia di Lecco, e il sindaco di Valdilana Mario Carli erano in prima fila, e non solo. Tante presenze dell’Arma davanti all’ingresso dell’immobile, come i marescialli di molti comuni biellesi. Hanno voluto salutare questo traguardo anche tante personalità pubbliche come il sindaco di Biella, Claudio Corradino, la parlamentare Cristina Patelli, il questore di Biella Nicola Alfredo Parisi, rappresentante della prefettura di Biella, il presidente della Provincia Gianluca Foglia Barbisin, sindaci del territorio e il vescovo di Biella, Mons. Roberto Farinella.

“Quella di oggi è una giornata straordinaria – comincia così il sindaco Mario Carli -. Inauguriamo finalmente un’opera attesa da molto tempo. Cari Carabinieri, il nostro lavoro è per voi, per aiutarvi e ringraziarvi per la vostra missione quotidiana di veglia per la sicurezza dei cittadini. Siete il volto accogliente e rassicurante dello Stato. Stato che deve garantire sicurezza tramite i suoi rappresentati. Ci siamo battuti perché il presidio rimanesse a Trivero, ora Valdilana, ed è un orgoglio appurare questa vittoria. Il lavoro di squadra con l’Arma e in particolare con il comandante Igor Infante è stato importantissimo. Lo ringrazio e gli auguro un buon lavoro a Lecco, dove presto si trasferirà”.

Dopo i ringraziamenti a tutti i soggetti che hanno reso possibile quest’opera il sindaco Mario Carli ha lasciato la parola al comandante provinciale dei Carabinieri di Biella, Igor Infante. “La Caserma è tornata nel comune d’origine dopo solo 2 anni, con il suo maresciallo Damiano Mastrangelo. Questo è un modello virtuoso di fare rete per i cittadini da parte soprattutto dell’amministrazione di Trivero: un esempio che andrebbe imitato nel panorama nazionale. Ci si è battuti per non sopprimere ma anzi potenziare la caserma di Trivero con 2 nuovi ingressi. Voglio ringraziare la Fanfara del III Reggiemento per la sua presenza, ma soprattutto l’amministrazione comunale di Valdilana per questa inaugurazione: non potevo sperare in un regalo migliore, a pochi giorni dal mio saluto al comando provinciale”.

Subito dopo questi due interventi la madrina dell’evento, Clara Mello Rella, ha tagliato il nastro ufficialmente all’ingresso della Stazione e al suo interno il vescovo Roberto Farinella si è apprestato alla tradizionale benedizione dell’immobile. Infine tutti al buffet e a visitare la Stazione dei Carabinieri di Trivero, località di Valdilana.

L’ingresso a Novembre 2018

La caserma di Trivero, località di Valdilana, già da novembre 2018 è tornata ad ospitare i Carabinieri: esattamente dopo 2 anni dal “ripiegamento”, avvenuto il 25 novembre 2016, dalla Stazione di Trivero a quella di Crevacuore. La causa? Persistenti criticità infrastrutturali del vecchio immobile di proprietà della società “Puro Tessuto”. Da venerdì 30 novembre scorso invece la Stazione di Trivero è tornata pienamente operativa nel Comune stesso, nell'immobile oramai comunale dopo la dipartita di Puro Tessuto.

La struttura, già sede di una scuola materna e completamente ristrutturata, rifunzionalizzata, per circa 350 mila euro, alle specifiche esigenze dell’Arma. “Per ricordare il suo passato, luogo di svago per bambini della materna – spiega Mario Carli –, all’ingresso della caserma sono state posizionati delle piastrelle dipinte da studenti delle elementari”. Il nuovo immobile ha richiesto uno sforzo economico importante da parte del dell’Amministrazione comunale di Trivero, che ha visto anche il contributo di quelli di Portula e Soprana, della Fondazione della CRT e soprattutto di alcuni imprenditori locali dimostratisi sensibili alla problematica, senza i quali non sarebbe stato possibile realizzare l’opera. Un modo quindi virtuoso di fare “rete” per la sicurezza dei cittadini.