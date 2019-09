I Cantori di Camandona in festa per i loro 25 anni

I Cantori di Camandona, nella loro ricorrenza del 25° anniversario di fondazione, presentano il 15° Incontro Corale sabato 14 settembre alle 21 nella Chiesa Parrocchiale di Camandona. Il concerto è inserito nell’ambito delle Rassegne Itineranti patrocinate dalla Associazione Cori Piemontesi a cui la corale di Camandona fa parte ed è organizzato in memoria della loro mai dimenticata corista Liliana Valle e a favore della “ Fondazione Maria Bonino”, sorta dopo la morte della eroica dottoressa in Africa.

Maria era di origine camandonesi e dedicò la sua vita al prossimo, in particolare ai bambini malati dell’Africa, dove sacrificò la sua vita in Angola nel marzo del 2005. La serata organizzata dai “Cantori di Camandona” , come al solito diretti dall’inossidabile Mauro Mino Julio, ospiterà il “Coro Giovanile del VerbanoCusioOssola” di Verbania, diretto da Enrica Pietti e la “Cantoria Parrocchiale di Cereie Cenni Storici” diretta da Nadia Giardino.

Il coro nasce nell'autunno del 1994 per iniziativa di alcuni appassionati di canto e del Parroco del paese Don Antonio Bertuzzi, recentemente scomparso, desiderosi di potersi degnamente esibire nelle manifestazioni religiose a Camandona. I primi passi vengono mossi come cantoria parrocchiale e questo fino alla primavera dell'anno successivo quando, con l'arrivo dell'attuale direttore Mauro Mino Julio, diplomato in Clarinetto, Didattica della Musica e docente di Scuola Media ad indirizzo Musicale, il coro prende una configurazione più precisa e strutturata, ponendo le basi per una graduale trasformazione finalizzata ad approfondire la vocalità, ampliare il repertorio, ed esprimere una coralità viva, pulsante, vitalmente ritmica ed espressiva.

Nel corso del quadriennio successivo la corale entra a far parte della locale Pro Loco e dell'Associazione Cori Piemontesi e progressivamente si completa e definisce l'organico del gruppo che ora può contare su una quindicina di coristi, femminili e maschili. Il sodalizio, nei suoi vent'anni di storia, fin dai suoi esordi, ha sempre privilegiato una attività impostata sull'impegno liturgico, sociale ed artistico; molti i concerti tenuti in ambito Biellese, Vercellese, Valsesiano, nelle Provincie di Torino,VCO e in Valle d'Aosta. Nell'ottobre 2006 il coro è stato invitato ad esibirsi a La Roche (Francia) in occasione di scambi culturali con la comunità di Camandona. Significative le partecipazioni, curandone la colonna musicale, ad alcuni spettacoli allestiti dall'associazione teatrale “Storie di Piazza” nel 2011. Sempre nel 2011 il coro ha ottenuto, da parte del Comune di Camandona, in occasione del 150° dell'Unità d'Italia, il riconoscimento come “Gruppo di interesse comunale” e successivamente il prestigioso riconoscimento dalla Regione Piemonte di “Gruppo di interesse nazionale per la promozione della musica popolare ed amatoriale”.

Il coro è l'esecutore ufficiale dell' inno AIB (Associazione Antincendi Boschivi) del Piemonte. Da sottolineare la registrazione di un CD uscito a dicembre 2010 e l'incisione a maggio 2012 di un brano con le sonorità tipiche della musica medievale e celtica, inserito nell'ultimo CD dei Barbarian Pipe Band, uscito nel 2013. Nel settembre 2013 il coro è stato ospite a Brè/Lugano (Svizzera) del locale Comitato Culturale Pro Concerti. Negli ultimi anni ha partecipato a diverse edizioni di “Piemonte in...canto”,esibendosi a Torino, Novara, Domodossola, Verbania e Borgosesia.

Il 2014 è stato importante anno di valorizzazione e consolidamento per la nostra Corale: a giugno è stato invitato alla 22.a Rassegna Cori a Venaria Reale e al “Wool of Europe”, mostra ed eventi organizzati pressi il Lanificio Botto di Miagliano e nel corso dell'anno ha tenuto concerti al Santuario della Brughiera e nella splendida cornice di San Sebastiano, nella kermesse finale per il 45° anniversario di fondazione del coro Monte Mucrone. Nel primi di settembre si è esibito alla Expo di Milano ospite della Coldiretti. Nel 2015 2 maggio partecipa alla 27.a Rassegna Nazionale di Canto Corale a Cannobbio.Traffiume mentre nel 2016 è all'apertura Presepe gigante di Marchetto a Mosso S. Maria.

Due anni dopo, il 7 luglio, Concerto a Camandona in occasione dell’80° Anniversario di fondazione del locale Gruppo Alpini- In questi ultimi anni ha partecipato a diverse edizioni di “Piemonte in...canto”,esibendosi a Torino, Novara, Domodossola, Verbania,Borgosesia ed Asti. Come da tradizione ormai più che decennale i Cantori organizzano in paese due storici appuntamenti: a fine luglio il concerto al Santuario del Mazzucco e a settembre l’incontro Corale in memoria di L. Valle giunto quest’anno (2019) alla 15.a edizione e che ospita prestigiosi cori in ambito regionale.