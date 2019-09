Gattinara: LUVA è ufficialmente aperta. Anche Cirio alla sfilata inaugurale FOTOGALLERY

Conclusione della passeggiata, per le autorità, alle cantine Nervi, ospiti di Roberto Conterno. In quest’occasione il sindaco di Gattinara, Daniele Baglione ha espresso tutta la sua gratitudine e l’impegno per la realizzazione di una festa che è entrata nel cuore di tanti: “La nostra festa non è qualcosa di commerciale, ma tradizionale e caratterizzato dal sorriso e dalla voglia di stare insieme di tutta la comunità. Noi gattinaresi abbiamo il sole dentro e lo tiriamo fuori con entusiasmo nel periodo della nostra festa”.

Dopo aver ringraziato per la sua presenza, Baglione ha lasciato la parole al Presidente della Regione, Alberto Cirio. “Con grande piacere torno per il secondo anno consecutivo a una delle feste più belle del nostro Piemonte. Vengo qui insieme ad altri membri della giunta per confermare la presenza della Regione non solo a parole e la voglia di aiutare paesi come i vostri che se lo meritano, anche grazie ai fondi di Bruxelles. Buona festa dell’Uva a tutti: una festa fatta di spontaneità, di colore, di verità. Una festa che celebra il turismo del vino che noi piemontesi abbiamo creato e a cui dobbiamo continuare a credere”.

Prima dell’atteso e goloso aperitivo, con vino Nervi e catering Trattoria Losanna, ha ancora parlato il proprietario delle cantine Nervi: Roberto Conterno. “Io non conosco tutti sindaci che sono qui oggi - ha detto -, ma non poteva capitarmi un sindaco migliore di Daniele Baglione. La sua passione si legge in tutto quello che fa. Grazie, e grazie a chi lo aiuta e all’amministrazione”.