Nuova ondata di maltempo nel weekend con rovesci e temporali

Non accennano a migliorare le previsioni meteo. Come pubblicato sul sito dell'Arpa Piemonte, nel pomeriggio odierno la discesa di una saccatura atlantica dalla Germania verso l'arco alpino settentrionale determina sul Piemonte instabilità con rovesci e temporali sui rilievi in spostamento in serata sulle pianure meridionali.

“Nel corso della notte – prosegue la nota - dalla zona di bassa pressione si isola un minimo barico che causa un'intensificazione ed estensione dei fenomeni dalle prime ore di domenica, con interessamento di tutte le zone pianeggianti, in particolare dei settori al confine con Liguria e Lombardia. I fenomeni sono previsti in forte attenuazione già nel corso della mattinata, con rovesci pomeridiani deboli residui limitati ai rilievi e ampie schiarite su tutta la regione”.

“Allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali – conclude - sulle pianure settentrionali e sui settori meridionali della regione per le prossime 36 ore. L’allontanamento del minimo di pressione verso est favorirà condizioni stabili e soleggiate sul Piemonte nella giornata di lunedì”.