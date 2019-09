Viverone - Waterfestival: ecco tutti i piloti in gara per la Finale del Mondiale F4

Tra grandi conferme e giovani promesse, sono undici i driver che parteciperanno alla Finale del Campionato Mondiale di Formula 4 questo weekend, sabato 7 e domenica 8 settembre, al Waterfestival di Viverone. La quinta edizione della manifestazione sportiva – organizzata dalla scuderia di Casale Monferrato “Rainbow Team Association asd” dell’ex pilota e ora presidente Fabrizio Bocca, campione mondiale di Motonautica F1H20 nel 1992, in collaborazione con il Comune di Viverone, la Regione Piemonte, U.I.M. (Union International Motonautique) e FIM (Federazione Italiana Motonautica) –che dopo sei anni dall’ultimo Gran Premio torna tra le sponde del lago biellese con la Manifestazione Sportiva di Motonautica Internazionale ospiterà talenti delle più importanti scuderie internazionali già noti nel mondo sportivo della motonautica. Le conferme su cui si concentrano le maggiori aspettative sono sicuramente i tre driver dell’attuale podio della classifica generale data dal risultato delle prime due gare del Campionato. Al primo posto troviamo il finlandese Tuukka Lehtonencon un totale di 37 punti. Segue il connazionale Alexander Lindholm, driver entrato in categoria Formula 4 nel 2015 che vanta un terzo posto nel campionato nordico del 2016,nel campionato finlandese del 2017 e del 2018, una seconda posizione aXiangyang, terza ad Abu Dhabi e primo a Sharjah.

Completa il podio il lettone Nikita Lijcs, attualmente in terza posizione in classifica. Al momento quinto in classifica, correrà in finale anche Totti Kemppainen, terzo driver finlandese nella rosa dei partecipanti al Waterfestival di Viverone. In nona posizione troviamo un altro finlandese, Alec Weckstrom, figlio del famoso atleta Michael Weckstrom: un nuovo talento che ha iniziato da poco, ma va già molto forte. In ordine, poi, c’è il lituano PauliusStainys, attualmente in decima posizione nella classifica generale, seguito dall’undicesimo, lo svedese Morgan Jernfastche vanta una carriera strabiliante: Jernfast è stato Campione del Mondo di Formula 4 e Campione Europeo di Formula 4 nel 2018 e quarto nel Mondiale di F4 nel 2017. A completare l’elenco dei piloti iscritti che si disputeranno la finale ci sono tre novità assolute che partono senza punteggio in classifica. Tra di loro, l’ungherese Attila Horvath che ha precedentemente preso parte alla gara del Campionato Europeo di Brindisi come l’italiano Christian Spatola, al suo esordio al Campionato Mondiale di Formula 4, ma già noto ai suoi avversari. Il giovane diciottenne napoletano del Circolo Polisportiva Argo è sceso in campo nella Formula 4 per la prima volta gli scorsi 24 e 25 agosto in occasione delle gare di Brindisi in cui si è conquistato il quarto posto.

Un risultato eccellente per essere alle prime esperienze tra i grandi: Christian arriva, infatti, direttamente dalla Formula Junior ed è uno dei primi allievi piloti dell’attività giovanile della Federazione Italiana Motonautica che passa a una categoria superiore. A Viverone correrà con la barca numero 29 messa a disposizione proprio dalla Federazione che ha creduto nella capacità propedeutica della categoria F4 a formare i campioni del domani. A chiudere il team il lettone Niklavs Parolis e il tedesco Philipp Franzal suo esordio in una gara di Mondiale Formula 4.

Il V Gran Premio di Motonautica di Viverone ospiterà, oltre alla Finale del CampionatoMondiale di F4, anche le gare del Campionato Italiano di Formula Junior Elite e del ilRaduno Internazionale di Barche Storicheda Corsa. Di seguito l’elenco completo delle due categorie.

RACERS BARCHE STORICHE Alberto Huober n. 37 ITALIA Guido Pesenti n. 18 ITALIA Guido Romani n. 98 ITALIA Mauro Balzarini n. 76 ITALIA Mauro Prospero n. 102 ITALIA Roberto Huober n. 10 ITALIA Renate Kalberer n. 23 SVIZZERA Stefano Mueller n. 85 SVIZZERA Thomas Amann n. 70 SVIZZERA Bernard Pottier n. 24 FRANCIA Chaterine Jules n. 4 FRANCIA Jean Charles Schmitt n. 075 FRANCIA

PILOTI FORMULA JUNIOR Ottavio Massimo Petroni Biagio Capuano Oleg Bocca Federico Oldanini AnjaRegonelli Mauro Cavalloni Guglielmo Martinelli Leonardo Pascali Andrea Cavalloni Gian Mattia Petroni Ettore Bo Christian Spatola Salvatore Barone Francesco Lubrano Lavadera.

La premiazione si terrà a fine della seconda giornata di domenica 8 settembre per le categorie di Formula 4,Formula Junior Elitee Barche storiche. I piloti del Mondiale verranno valutati con un punteggio per ognuna delle due gare in cui gareggeranno: verranno, quindi, premiati i primi tre miglior classificati dati dalla somma dei punti delle due gare singole. e i primi tre classificati del Mondiale. A premiarli ci sarannoil sindaco di Viverone Renzo Carisio, il presidente di ATL Biella Paola Gallo, il presidente della Federazione Italiana Motonautica (FIM) Vincenzo Iaconianni, il team principal del Rainbow Team organizzatore del Water Festival Fabrizio Bocca. Rainbow Team Association asd è un’associazione sportiva dilettantistica con sede a Casale Monferrato (AL) regolarmente affiliata alla Federazione Italiana Motonautica e iscritta nell’albo Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI. Diventata una delle principali scuderie al mondo, non soltanto nella classe Formula 1, ma anche nelle categorie motoristiche di Formula 2, Formula 4 e Aquabike, Rainbow Team ha addestrato e portato al successo giovani piloti di tutto il mondo. Al momento i driver che gareggeranno anche nelle gare di Viverone sono i talenti del settore giovanile Oleg Bocca, che ha appena conquistato il primo gradino del podio nell’incontro del 23 luglio a Stresa, e Ettore Bo che gareggeranno la gara del Campionato di Formula Junior Elite.

Ecco il programma del weekend nel dettaglio

Venerdì 6 settembre Arrivo dei Team e verifiche tecniche

Sabato 7 settembre 9.15 – 10.00 Prove Libere F4 10.00 – 10.30 Prove Libere F. Junior Elite Gruppo A 10.30 – 12.00 Prove cronometrate F4-Q1, Q2, Q3 12.00 – 12.30 Prove Libere F. Junior Elite Gruppo B 13.00 – 14.00 Esibizione Modellini Navali 14.15 – 15.00 Prove cronometrate F. Junior Elite Gruppo B 15.30 – 16.30 Campionato Mondiale F4 Gara 1 16.30 – 17.15 Prove cronometrate F Junior Elite Gruppo A 17.15 – 17.45 Esibizione Barche Storiche 17.45 Esibizione Modellini Navali

Domenica 8 settembre 9.15 – 10.00 Prove Libere F4 10.00 – 10.30 Gara 1 F Junior Elite Gruppo A 10.30 – 12.00 Prove cronometrate F4-Q1, Q2, Q3 12.30 – 13.00 Gara 1 F. Junior Elite Gruppo B 13.15 – 14.15 Esibizione Modellini Navali 14.30 – 15.00 Esibizione Barche Storiche 15.00 – 15.30 Gara 2 F. Junior Elite Gruppo B 15.30 – 16.30 Campionato Mondiale F4 Gara 2 16.30 – 17.00 Gara 2 F. Junior Elite Gruppo A 17.00 – 17.45 Esibizione Modellini Navali 17.45 Premiazione.