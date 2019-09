Dragon's Karate, si riparte con il nuovo anno di allenamenti

A Vigliano sono ripresi a pieno regime gli allenamenti per tutti i gli allievi della Dragon’s Karate. Tanti gli impegni che attendono i ragazzi del Maestro 6° dan Arpone Palma, nella foto con la meritata Stella di Bronzo, riconoscimento del CONI alle società che si sono distinte per il lavoro svolto in gara. Impegni che porteranno alcuni all'ambita cintura nera e altri all'acquisizione di successivi dan, atleti che si preparano alle gare di qualificazione e di eventuali finali nazionali. Ma anche la possibilità di far provare questa disciplina, che dal 2020 entrerà a far parte dei giochi Olimpici di Tokyo.