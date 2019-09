92 "leoni" biellesi sfidano se stessi al Tor des Geants, Tor 30, Tot Dret e Tor des Glaciers

Dal 6 al 15 settembre ci sarà la carica dei 92 atleti biellesi che parteciperanno al decennale del Tor des Geants e alle gare di contorno della grandissima kermesse. Passione, cuore, fortuna, temerarietà. Forza. Ingredienti indispensabili per solo farsi balenare in testa l'idea di partecipare ai 330 chilometri e 24 mila metri D+ del Tor des Geants. Spettacolo unico. Ma quest'anno ci sarà da divertirsi anche con le altre tre gare di contorno: Tor 30 - Passage au Malatrà, Tot Dret e Tor des Glaciers.

Tutti i vincitori delle passate edizioni del Tor sono stati invitati, e molti di loro hanno risposto “presente”: si preannuncia quindi una grande battaglia che potrà regalare molte sorprese. Il favorito d’obbligo è Franco Collé, che cercherà d’inanellare la seconda vittoria consecutiva. Ma attenzione a Oliviero Bosatelli, quarto posto nel 2018, secondo nel 2017 e, soprattutto, vincitore nel 2016. E poi i 23 indomiti biellesi (20 uomini e 3 donne) pronti a sputare sangue per un posto al sole della classifica finale. A guidare il plotoncino di casa, Joselito Lanari insieme a Chiara Tallia. Ma in queste gare è impossibile fare un pronostico, quindi tutti gli iscritti sono i veri protagonisti. Al di là di qualsiasi tempo o classifica finale, perchè portare a termine un Tor è solo da applausi e inchini. I primi a partire saranno i partecipanti al Tor des Glaciers alle 20 di venerdì 6 settembre ai Jardin de l'Ange di Courmayeur.

I Biellesi partecipanti alle quattro gare.

24 partecipanti (3 donne) al Tor des Geants, 16 al Tot Dret (2 donne), 50 al Malatrà (13 donne) e 2 al Tor der Glaciers. Se fosse stato omesso erroneamente qualche altro partecipante biellese, può scrivere all'indirizzo mail fulvio.feraboli@newsbiella.it. Ma andiamo a conoscerli gara per gara.

I 24 biellesi al Tor des Geants.

Sul Tor des Geants abbiamo già parlato in precedenza, quindi ecco i nomi.

Joselito Lanari 32, Chiara Tallia 163, Chiara Biondi 1085, Rosalba Brera Molinari 1110, Alberto Busca 1127, Andrea Busca 1128, Mauro Cagliano 1134, Enrico Correale 1216, Rodolfo (Gianni) De Colle 1243, Samuel Faella, 1287, Maurizio Ferraris 1300, Alberto Ferrero 1302, Nicola Macchetto 1510, Massimo Malgaroli 1516, Corrado Mercandino 1558, Giorgio Moscatello 1585, Giovanni Mozzone 1589, Luca Nicolina 11611, Silvio Ogliaro 1623, Paolo Perona 1667, Paolo Pichacchino, 1678, Luca Pizzamiglio 1683, Nicola Rocchi 1732, Alessandro Scaglia 1774, Roberto Torelli 1841.

I 50 biellesi al Tor 30 - Passage au Malatrà

Una gara di 30 chilometri, nuovissima, "su tracciati tecnici, attraverso paesaggi incomparabili dedicata agli specialisti ma anche a coloro che vogliono vivere le prime suggestioni delle corse in montagna. Il Tor 30 - Passage au Malatrà è una sorgente di forti emozioni, in un ambiente magico d’alta quota" scrivono gli organizzatori. Il tutto attraversando lo stretto passaggio del Col de Malatrà, a 2925 metri. Il Tor 30 - Passage au Malatrà si terrà sabato 14 settembre 2019, con partenza da Saint-Rhémy-En-Bosses, a 1521 metri, nella Valle del Gran San Bernardo, alle ore 10.

Pietro Tribuzio 3004, Andrea Serra 3007, Enrico Azeglio 3033, Edoardo Landi 3036, Donato D'Olimpio 3051, Pierbruno Merlin 3052, Luigi Nicoletto 3057, Simone Dani 3058, Federico Tua 3076, Anna Porro 3084, Dino Rossetti 3093, Stefano Tropeano 3108, Luca Mino 3110, Cristina Mosca Roveri 3115, Simone Zelmi 3119, Matteo Colombi 3122, Cristina Venturini 3124, Gabriele Gazzetto 3127, Elena Gallo 3144, Paolo Perona 3150, Andrea Caprio 3154, Chiara Bassanese 3159, Alessandro Chiarati 3173, Roberto Cinus 3183, Cristina Bellato 3199, Cinzia Stirparo 3202, Tiziano Trivellato 3205, Ennio Curelli 3227, Luca Arnodo 3230, Giacobbe Berruti 3244, Massimo Barberis Negri 3248, Giovanni Ariemma 3249, Valeria Romagnolo 3252, Stefano Barberis Vigna 3253, Lorena Banin 3264, Alberto Mello Grand 3292, Mario Zanchetta 3300, Stefano Lazzarini 3302, Matteo Napolitano 3305, Stefano Cattelan 3325, Daniela Veronese 3328, Paolo Fiorelli 3339, Andrea Nicolo 3343, Daniele Crosa 3389, Antonella Bellan 3399, Graziella Catto 3413, Andrea Lucia 3415, Pamela Bertoli 3450, Camilla Negro 3468, Alfredo Alessandro Biliotti 3469.

I 16 biellesi al Tor 130 - Tot Dret

Un trail da 130 chilometri e 12 mila metri di D+ che parte da Gressoney e arriva a Courmayeur. Un’occasione per chi vuole cimentarsi in un endurance trail “corto”. Il Tor 130 - Tot Dret si svolgerà dal 10 al 12 settembre 2019 con partenza da Gressoney-St-Jean alle 21 di martedì 10 settembre e tempo massimo fino alle 17 di giovedì 12 settembre.

Valeria Cavallo 2020, Giuseppe Pezzica 2106, Riccardo Eulogio 2113, Marco Bogino 2158, Massimiliano Canova 2181, Matteo Bergantin 2209, Andrea Rossetti 2280, Santino Milici 2317, Mattia Mura 2330, Alberto Costa 2350, Gianfranco Saitta 2383, Davide Pella 2410, Davide Zennaro 2440, Ivan Valcauda 2453, Barbara Cornetti 2471 oltre a Uwe Eichert.

I 2 biellesi al Tor der Glaciers

Semplicemente massacrante. Un percorso da 450 chilometri per 32 mila metri di D+. I tracciati sono frequentati solo da chi conosce alla perfezione i territori alpini, ama la solitudine e sa apprezzare la suggestione delle alte cime. Un gruppo di persone i cui nomi rimarranno negli annali del TOR come partecipanti ad una competizione che forse non si ripeterà più e che potranno vantarsi di far parte di un esclusivo club di ultratrailer delle terre alte. Il Tor des Glaciers si svolgerà con partenza da Courmayeur alle 20 di venerdì 6 settembre 2019 per concludersi sabato 14 settembre alle 18 a Courmayeur. La gara andrà conclusa nel tempo massimo di 190 ore.

Piero Longhini 4058, Alfio Rinaldo 4083.