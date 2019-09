Regione pronta a dare battaglia se il nuovo Governo non concederà l'autonomia

"La musica in Piemonte è cambiata". Il presidente della Regione Alberto Cirio è pronto a "battere i pugni sul tavolo" con il nuovo Governo, se dovesse essere più difficile ottenere l'autonomia. Il Governatore lo ha detto stamattina, a margine della visita fatta all'ospedale Regina Margherita di Torino, in occasione dell'avvio dell'anno scolastico per i piccoli pazienti che seguiranno le lezioni nel nosocomio.

"Il Piemonte ha un credito con l'Italia e dobbiamo esigerlo: ce lo chiede il 30% dei nostri ragazzi che sono disoccupati, ce lo chiedono le aziende soffocate dall'oppressione fiscale e dalla burocrazia, ce lo chiede in generale la nostra realtà". "Dovremo essere ancora più bravi e veloci nel cogliere le opportunità, se adesso è cambiato il Governo", ha aggiunto Cirio. Sul fatto che nel nuovo esecutivo ci siano due ministri piemontesi (la Pisano e la Dadone, ndr), il Presidente della Regione si è detto soddisfatto: "E' sempre meglio se ci sono donne e uomini che vengono dalla nostra regione, l'importante è che oltre alla provenienza ci sia la volontà di aiutare realmente il Piemonte".

"Noi ci poniamo senza pregiudizi", ha detto a proposito delle differenze di colore politico tra la sua maggioranza e quella "giallorossa" del Conte bis. "Abbiamo un ruolo istituzionale da difendere, trattiamo con chiunque purché l'interesse del Piemonte venga garantito. Ma non siamo solo pronti a lamentarci, ma anche a 'mordere', se sarà necessario"."L'epoca in cui il Piemonte accettava tutto da Roma, cioè di non ottenere niente, è finita", ha concluso Cirio.