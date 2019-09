L’assessore Chiorino in visita a Roppolo: “Teniamo alta l’attenzione verso i territori”

Attenzione ai territori, ai piccoli comuni e alle loro problematiche, al fine di favorire la più efficace sinergia con la giunta regionale per sostenere lo sviluppo anche delle realtà locali ed eliminare, per quanto possibile, i «freni» che limitano le possibilità di crescita. L’assessore regionale al Lavoro, Istruzione, Formazione professionale e Diritto allo Studio Universitario, Elena Chiorino, è stata ricevuta presso il consiglio comunale di Roppolo, in provincia di Biella.

Ad accoglierla il sindaco Renato Corona e gli amministratori comunali Daniele Palazzo ,Daniela Prandino, Pancrazio Bertaccini, Loretta Bernascone, Fulvio Malfatto e Rinaldo Pagliari. Il primo cittadino e i consiglieri hanno illustrato all'esponente della giunta regionale le loro principali istanze: in particolare, riguardo alla necessità di poter reperire nuovo personale e riguardo alla cronica carenza di infrastrutture telematiche, come la banda larga e un’adeguata copertura della rete telefonica cellulare, che penalizza la cittadinanza e anche l’economia del paese.

“Ho ascoltato con molta attenzione le problematiche dell’amministrazione di Roppolo - spiega Chiorino - e posso garantire che lavoreremo per risolvere, o perlomeno migliorare sensibilmente, quelle che sono le più importanti criticità. E’ stato un incontro molto produttivo in quanto credo che il dialogo diretto con le realtà più piccole debba essere concreto ed efficace. Sono da sempre convinta che solo toccando direttamente con mano la situazione e dialogando con i sindaci e gli amministratori locali si possano sostenere i comuni, che sono il primo presidio sul territorio”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Roppolo, Renato Corona: “Ospitare l'assessore Chiorino è stato un grande onore ed una incommensurabile soddisfazione per la nostra amministrazione - spiega - . Per un sindaco di un piccolo paese come il nostro significa molto poter contare sull'aperta disponibilità di un assessore regionale, che a fronte del nostro invito, si è immediatamente prodigato per ascoltarci e provare ad aiutarci a risolvere le molteplici problematiche che le sono state esposte. Sono lieto per l' interessamento dimostrato, che un neosindaco come me non si sarebbe mai aspettato. Questo vuol significare che anche le realtà dei piccoli comuni vengono prese in giusta considerazione, ed ora mi sento meno solo e meno abbandonato dalle Istituzioni. Spero vivamente nella proficua collaborazione che potrà sicuramente instaurarsi dopo questo incontro e nella sincera amicizia che potrà svilupparsi con questa straordinaria persona che ho avuto la fortuna di incontrare”.