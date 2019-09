Parte l’open day della scuola calcio all’APS US Gaglianico. Appuntamento per le annate 2011,2012,2013,2014 e 2015 sabato 7 settembre dalle 14 alle 18 al campo comunale di via Napoli. I giovani calciatori si divertiranno con gli istruttori Di Noia, Lorio, Polito e Lamperti Ferraris.

Per informazioni contattare Ruggero Scudellaro al 3384392512, Dario Seu 3932912004, Isabella Zedda 3349012312.