Dal Nord Ovest - Tragedia al Cto di Torino, infermiere si getta dal sedicesimo piano

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 6 settembre, a Torino. Un infermiere si è gettato nel vuoto dal sedicesimo piano del Cto. Si dovrebbe trattare di un gesto volontario: pare che il 40enne, avesse già evidenziato problemi in passato, ma di certo era impossibile prevedere quello che ha deciso di mettere in atto oggi. Sul luogo sono subito arrivate le forze dell’ordine, che stanno provando a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Poco dopo le ore 16 gli agenti della Polizia e gli uomini della Scientifica sono andati via. Subito dopo, è giunto il carro funebre per portare via la salma dell'uomo.