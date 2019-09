Dal Nord Ovest - Continuano le ricerche del pastore scomparso da 48 ore

Proseguono anche oggi le operazioni di ricerca del pastore disperso dal 4 settembre nel comune di Paesana (Cn). L'uomo 65enne residente nel comune stesso in cui è scomparso era partito intorno alle 15 alla ricerca della mandria di mucche, ma non ha fatto ritorno. Per la giornata odierna le operazioni del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono guidate da un gruppo di specialisti in ricerca che stanno implementando il lavoro sul campo e la strategia adottati nei giorni scorsi e coordinando oltre 20 tecnici impegnati sul campo con due unità cinofile.

In particolare si è deciso di concentrare le ricerche in una zona in cui un testimone ha sentito rumore di abbaio nel pomeriggio della scomparsa dell'uomo. Il pastore infatti era accompagnato dal suo cane che probabilmente lo sta ancora vegliando poiché non ha fatto ritorno a valle. In mattinata le condizioni climatiche sono ancora buone ma è in arrivo un deciso peggioramento nel pomeriggio.