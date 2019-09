Dal Nord Ovest - Ancora senza esito le ricerche del pastore disperso nel cuneese

Sono proseguite per tutta la giornata le ricerche del pastore disperso nel comune di Paesana (Cn). Ma purtroppo ancora senza esito. Il lavoro dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese si è concentrato sui pendii che scendono dalla punta della Vardetta, sia sui versanti che si affacciano su Paesana, sia su quelli rivolti verso il comune di Ostana. Nel pomeriggio si è alzata una nebbia molto fitta che ha impedito le operazioni fino a domani mattina. Tuttavia gli esperti di ricerca hanno approfittato del momento di pausa per approfondire il lavoro di strategia e pianificare il lavoro per domani quando verranno ispezionati i salti di roccia lungo il versante meridionale della Vardetta e alcune zone con vegetazione fitta che si batteranno a pettine. Partecipano alle ricerche i Carabinieri, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco.