Scontro a Pollone nella notte tra furgone e automobile FOTO

All'1 di questa notte sulla strada provinciale 502 in via Frassati a Pollone, si sono scontrati un furgone tipo Ford Transit con alla guida un 36enne di Sandigliano e una Renault Captur con al volante un 19enne di Biella. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito ma i mezzi sono stati rimossi dal carro attrezzi. E' intervenuto anche il personale della ditta incaricata, Sicurezza e Ambiente, per la pulizia delle strade. I carabinieri stabiliranno la dinamica dell'incidente.