Cossato: Nuovo incidente in superstrada, finisce sullo spartitraffico e abbatte un cartello

Altro incidente in superstrada, questa volta all'ingresso da Cossato in via per Castelletto, direzione Masserano. Intorno alle 14,30 di oggi, 6 settembre, un giovane ha perso il controllo della sua Punto, probabilmente a causa di una pozzanghera, finendo sopra lo spartitraffico. Nell'impatto ha abbattuto uno dei segnali stradali: l'auto risulta ammaccata, ma il ragazzo non ha riportato lesioni. Sono intervenuti sul posto gli agenti della Polizia Locale e i sanitari del 118, che hanno verificato il suo stato di salute.