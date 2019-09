Fuori strada con l'auto sulla superstrada, rimane incastrato nel veicolo

È stato soccorso dai Vigili del fuoco del distaccamento volontario di Cossato il giovane che poco fa, intorno alle 8 di questa mattina 6 settembre, è uscito di strada con la sua Bmw X1. L'incidente è accaduto sulla superstrada, nel territorio di Cossato. Il conducente, un 19enne rimasto incastrato all'interno del veicolo, è stato estratto dagli uomini del 115 per essere affidato alle cure del 118, che l'hanno trasportato in ospedale. Le sue condizioni, nonostante l'impatto, non dovrebbero essere gravi. Sul posto anche i carabinieri per rilievi e viabilità.