Cossato: Fuori strada con il camion in via per Castelletto FOTO

Giornata di incidenti sulle strade biellesi. Poco dopo le 16 di oggi, 6 settembre, un camionista ha perso il controllo del suo mezzo, probabilmente a causa dell'asfalto viscido, abbattendo una recinzione e finendo di traverso in un piccolo fosso a bordo strada. L'episodio è accaduto in via per Castelletto a Cossato, dove il traffico è rimasto bloccato in attesa della rimozione del mezzo dalla strada. Del conducente non si hanno notizie, ma al momento pare sia rimasto illeso. Sul posto la Polizia Locale per rilievi e viabilità.