Biella, ponte della Tangenziale: in tre mesi 4 sanzioni per cittadini che transitano a piedi

In circa tre mesi sono state quattro le sanzioni amministrative verbalizzate a cittadini che, incuranti del divieto di passaggio a piedi, sono stati fermati sul ponte della tangenziale in corso Lago Maggiore. Da giugno infatti è vietato il passaggio pedonale sul ponte. Se una persona oltrepassa i cancelli scatta immediatamente l'allarme mettendo in moto la macchina dei soccorsi. Giunge una telefonata alla ditta di sicurezza All System che a sua volta allerta le forze dell'ordine per l'intervento della pattuglia più vicina alla zona. In pratica in meno di 5 minuti agenti o carabinieri sono in corso Lago Maggiore. Ecco il perchè non si deve oltrepassare i cancelletti sul ponte, non tanto per la sanzione modica di 41 euro ma per lo spiegamento di forze che si mettono in moto per i soccorsi.