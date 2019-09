E' stato arrestato nella giornata di ieri dai carabinieri di Salussola un 40enne domiciliato nella comunità di Magnano. L'uomo era in affidamento ai servizi sociali per reati inerenti la droga avvenuti in Toscana. Su ordine del tribunale di Vercelli è stato trasferito nel carcere di Biella dove dovrà scontare la pena di 9 anni 8 mesi e 24 giorni.