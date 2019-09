Lo Studio Dan di Biella firma la fontana contro le mafie di Borgosesia

Una statua contro la mafia. Questo è stato il progetto per piazza Mazzini di Borgosesia, che il sindaco Paolo Tiramani ha commissionato allo Studio Dan Art Project di Biella. L’architetto Rodolfo De Bernardi e il maestro d’Arte Fabio Dal Molin hanno riportato in vita con un’opera che verrà inaugurata questo sabato, 7 settembre, gli sfortunati coniugi Dalla Chiesa. Il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, Prefetto di Palermo, e la sua giovane sposa Emanuela Setti Carraro sono morti 54 giorni dopo il loro matrimonio, nel 1982, per un attentato a stampo mafioso.

“Emanuela è nata e cresciuta a Borgosesia – commenta il sindaco Paolo Tiramani –, in pochi lo sapevano e questo mi rattrista. Per ricordare lei e le sue origini abbiamo deciso di dare vita a questa statua”.

Con una cerimonia molto solenne, alla presenza della Fanfara dei Carabinieri e del Picchetto d’onore, sabato 7 settembre alle 17 la Fontana monumentale di Piazza Mazzini a Borgosesia sarà inaugurata. Ci sarà poi l’apertura al teatro Pro Loco della mostra “Una fontana per Emanuela” a cura dello Studio Dan, quindi la presentazione del libro “Tutti gli uomini del Generale” di Fabiola Paternitti e, infine, alle 21, lo spettacolo teatrale “Forte come la morte è l’amore”.

Tanti i personaggi illustri: diverse personalità dell’Arma dei Carabineri, al Presidente delle Regione Piemonte Alberto Cirio, fino al Senatore Matteo Salvini, Riccardo Molinari, Presidente del Gruppo Lega alla Camera dei Deputati e al Prof. Sgarbi. Ospite d’onore, a cui spetterà il taglio del nastro, il fratello di Emanuela Setti Carraro, Gian Maria, che porterà il suo saluto ai borgosesiani. Presente anche il Presidente della Provincia di Vercelli, il Sindaco del Capoluogo, il Presidente dell’Unione Montana e tanti Sindaci del territorio, oltre a personalità del mondo dell’economia e della cultura.

"Nel momento in cui abbiamo immaginato la riqualificazione della piazza principale di Borgosesia, con l’idea di creare un punto focale costituito da una fontana – spiega Paolo Tiramani - ho pensato che non si dovesse trattare semplicemente di un elemento decorativo, ma che dovesse contenere un importante messaggio. Fin da ragazzo ho avuto in testa una frase del Generale: 'Chiunque pensasse di combattere la mafia nel pascolo palermitano e non nel resto d’Italia non farebbe che perdere tempo'. Credo fortemente che il contrasto capillare alla criminalità organizzata sia uno strumento indispensabile e un monumento come il nostro è un segnale importante di allerta continua per i cittadini. Un semaforo rosso per i malfattori, perché sappiano che qui il terreno per loro non sarà mai fertile".