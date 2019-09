Biella Cresce, ultimi posti gratuiti al corso per genitori

Sono ancora disponibili circa 20 posti gratuiti per la seconda edizione del corso per genitori "Giochiamo insieme da 0 a 6 anni", che partirà sabato 14 settembre. Dopo il successo dell'anno scorso, che ha visto la partecipazione di 71 persone, Biella Cresce ha deciso di riproporre una versione aggiornata e migliorata. Il corso è dedicato ai genitori, ma aperto a tutti (nonni, zii, baby sitter, educatori...) e ha l'obiettivo di trasmettere le basi per crescere bambini felici di imparare e fiduciosi nel futuro.

"Giochiamo insieme da 0 a 6 anni" è composto da otto lezioni. Comprendono una piccola parte teorica, per fornire a tutti le basi scientifiche dell'approccio usato da Biella Cresce, e un'ampia parte pratica in cui verranno mostrati diversi giochi divertenti da fare fin da subito con i propri bambini per favorirne lo sviluppo fisico e cognitivo.

Quattro i docenti. Rodolfo Cavaliere si occuperà di introdurre il corso e dello sviluppo motorio (lezioni 1, 3 e 4), Lisa Brunello affronterà lo sviluppo linguistico (lezioni 5 e 6), Valeria Rosso dello sviluppo matematico (lezioni 7 e 8). Oltre a questi tre docenti, tutor e formatori dell'associazione Biella Cresce, ci sarà anche una lezione di Alessia Salvini, formatrice associata all’Opera Nazionale Montessori, che mostrerà come osservare il bambino per capirne i bisogni (lezione 2). Le lezioni si svolgeranno nel Salone polivalente di Quaregna Cerreto, in via delle Nocchette 43. Gli incontri saranno due volte al mese, di sabato dalle 10 alle 12 (nei giorni 14 e 28 settembre, 12 e 26 ottobre, 9 e 23 novembre, 7 e 14 dicembre).

Per iscriversi basta visitare la pagina biellacresce.it/giochiamo-insieme. Il corso è gratuito per i primi 50 iscritti grazie al contributo degli sponsor Reda, bonprix, Vitale Barberis Canonico e Biella Scarpe ConTé, dopodiché costerà 200 euro.

Per iscriversi è necessario essere soci di Biella Cresce (la quota di associazione per un anno è di 20 euro). Per qualunque informazione si può scrivere a Chiara Bergamaschi alla email chiara@biellacresce.it.