A Ronco la prima edizione del torneo dell'amicizia in ricordo di Gregorio Messin

"In ricordo di Gregorio" è il titolo della prima edizione del torneo dell'amicizia di calcetto dedicato agli amici e ai compagni di Gregorio Messin, il giovane ronchese scomparso lo scorso novembre mentre si trovava in Danimarca per un soggiorno con la scuola. Il torneo dell'amicizia si svolgerà nell'area sportiva di Ronco dalle 14. Dopo le partite, ci sarà un momento di convivialità alla fornace cantono. L'ingresso è libero. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.