Da Bielettrica assistenza e professionalità per ogni esigenza impiantistica - FOTOGALLERY

Bielettrica è un'azienda elettrotecnica presente da diversi anni sul territorio cossatese che si occupa dell’installazione e manutenzione di impianti elettrici civili ed industriali.

"Siamo un'impresa di 10 dipendenti di cui 7 operai specializzati, 1 Ingegnere, 1 impiegato tecnico ed 1 impiegata amministrativa. – spiega il legale rappresentante Alberto Secco – Siamo un'azienda abilitata per l’esercizio delle attività di cui al D.M. 37/08 lettere A, B, C, D, E, G, strutturata con automezzi ed attrezzature di proprietà. Possediamo l'attestazione SOA di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici prevista dal DPR 207/2010, per le seguenti categorie: OS30 Classifica III, OG10 Classifica III, OG11 Classifica I, OS28 Classifica I, OG9 Classifica III-BIS. Inoltre, da diversi anni, seguiamo rigorosamente un processo di qualità che ci permette di ottenere la certificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000".

"Con grande soddisfazione della nostra clientela, - continua Alberto Secco - siamo una fra le principali società biellesi ad offrire il servizio di analisi computi metrici, progetti, capitolati speciali d’appalto, sopralluoghi tecnici in campo al fine di redigere preventivi mirati in tutti i settori".

Nel 1984 Bielettrica inizia la sua attività con l’obiettivo di realizzare impianti elettrici in ambito civile, ma, grazie all’esperienza ed al personale qualificato che collabora costantemente, si espande nel settore industriale, terziario, e in quello dell’illuminazione pubblica e privata. "Siamo molto competitivi nel settore delle luminarie natalizie, - precisa lo staff - ed in particolar modo in quello dell'illuminazione pubblica, per cui curiamo la manutenzione ordinaria e straordinaria di molti Comuni".

Oggi Bielettrica opera su diversi settori. Impianti elettrici: linee per la distribuzione elettrica, cabine elettriche di trasformazione, quadri elettrici, impianti di illuminazione pubblica, impianti di illuminazione e forza motrice, impianti di illuminazione di sicurezza, impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche. Impianti speciali: telefonia e trasmissione dati, antincendio, automazione, antenna TV e satellitare, diffusione sonora, antintrusione e controllo accessi, sistemi di videocontrollo e videosorveglianza. Impianti meccanici: climatizzazione, riscaldamento, idrico-sanitari e di trattamento acqua, sistemi di termoregolazione e controllo. Impianti energie rinnovabili: fotovoltaici, solari-termici, impianti di cogenerazione (gestione iter burocratici).

Bielettrica di Secco Alberto & C. S.a.s. si trova a Cossato in Via Castelletto Cervo 311 (Tel. 015 9842529; E-mail: info@bielettrica.it).