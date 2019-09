Cordar informa, lavori alla rete idrica in via Amendola

Cordar spa Biella e Servizi informa i cittadini del comune di Biella che, a causa di manutenzione della rete idrica, in via Amendola potrebbero verificarsi improvvisi cali di pressione e la sospensione momentanea e saltuaria della distribuzione di acqua potabile. L’intervento si svolgerà lunedì 9 settembre dalle 8,30 alle 12,30. “Scusandoci anticipatamente con l’utenza per gli eventuali disagi - si legge nella nota ufficiale dell’azienda - si comunica che Cordar resta a disposizione per ogni chiarimento al numero 015 3580080”.