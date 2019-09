Biella, moto storiche "ante '45" a raduno

Anche quest’anno si svolgerà il raduno di Moto Storiche “Ante 45” organizzata dall’associazione Amsap Biella in collaborazione con l’associazione Moto Club Perazzone Cavallini 1972 e patrocinata dalla Città di Biella, è dedicata a tutti i veicoli a due ruote costruiti prima del 1945.

Novità di quest’anno, la manifestazione si svolgerà in due giornate: sabato 7 e domenica 8 settembre. Sabato, a partire dalle 16, sarà possibile ammirare, in una curatissima esposizione statica presentata in via Italia, le motociclette più belle costruite prima del 1945; pezzi rari e preziosi che sicuramente rapiranno l’interesse dei più appassionati.

Domenica, invece, a partire dalle 8,30 in Piazza Vittorio Veneto, esposizione dei mezzi storici ed iscrizioni al raduno. Alle 10,15 si partirà per un giro turistico che, attraversando il centro cittadino, si snoderà in Valle Elvo per poi giungere a Pollone dove, grazie alla collaborazione della Pro Loco, ci sarà un ricco aperitivo. Da qui, si sfilerà nel centro di Pollone e si giungerà a Sordevolo dove si svolgerà il pranzo. La manifestazione è aperta a tutti gli appassionati di moto d’epoca.