Valle San Nicolao, riprende l'assistenza dei volontari sullo scuolabus

A Valle San Nicolao con la riapertura delle scuole riprende anche l’attività di accompagnamento sullo scuolabus, un servizio che viene svolto ormai da parecchi anni dal Gruppo di volontariato Valle San Nicolao, attraverso una convenzione con l’Amministrazione Comunale. Al mattino e al pomeriggio, all’andata e al ritorno da scuola, i volontari si alternano sul pulmino comunale svolgendo compiti di assistenza e di controllo per i bambini delle scuole del paese, la scuola materna e quella elementare. Anche quest’anno il servizio è reso possibile dall’impegno di volontarie e di volontari, alcuni dei quali nuovi, cioè persone che da questo anno scolastico hanno offerto la propria disponibilità allo svolgimento del servizio di accompagnamento, andando ad aggiungersi alle persone che già erano impegnate.

Tutte queste nuove adesioni e disponibilità hanno permesso una migliore organizzazione e un impegno meglio distribuito tra tutti. I volontari che si alternano sullo scuolabus, tra mattina e pomeriggio sono ora una quindicina, tutti regolarmente iscritti all’associazione e quindi coperti da apposita assicurazione. A tutti loro, Grazia, Maria, Marilena, Piergiorgio, Sergio, Catia, Anna, Lino, Carla, Olga, Teresa, Simona, Valter, Fiorella, Martina e Valentina va un caloroso e sentito ringraziamento per la disponibilità offerta, per il tempo che mettono a disposizione gratuitamente e per la sensibilità dimostrata in questa attività di volontariato a favore dei bambini e del paese. Un ringraziamento deve anche essere rivolto ai volontari che si occupano quotidianamente della consegna dei pasti a domicilio ad alcune persone del paese e a tutti quelli che svolgono i sempre più numerosi servizi di trasporto e di accompagnamento per visite, ricoveri, frequenza di centri diurni e strutture socio-assistenziali o per terapie mediche.

Un grande impegno svolto durante tutto l’anno con grandissima disponibilità da Mario, Tiziano, Loris, Roberto, Lauro, Lino, Ilvo, Valter, Lauretta e ora anche Leonardo a cui si aggiungono Egidio e Gianni per la consegna dei pasti. Un impegno che richiede anche nuove forze e risorse. Per questo invitiamo chi fosse interessato a dare il proprio contributo mettendo a disposizione un po’ del proprio tempo alle attività di volontariato a rivolgersi alla nostra associazione, il Gruppo di volontariato Valle San Nicolao, al numero telefonico 3481460663 o contattando direttamente i volontari.