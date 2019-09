Inizia la scuola, il comune di Strona cerca volontari

Cercasi volontari a Strona. Con l'inizio della scuola, il comune è alla ricerca di personale gratuito per aiutare le famiglie e i bambini del paese. “Il comune – spiega il sindaco Davide Cappio – offre diversi servizi grazie all'impegno dei volontari: basti pensare al trasporto scuolabus e il pre e post orario scolastico fino alle 18.30. Per mantenerli gratuiti, però, è necessario trovare volontari in modo da diluire l'impegno di tutti a qualche ora settimanale. Chi volesse aderire o chiedere informazioni, può telefonare in Municipio al numero: 015.742212”.