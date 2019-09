Ripartono i corsi per la Rollerblot Pattinaggio Artistico

Dal 9 settembre è in programma la ripresa dei corsi che quest’anno saranno divisi in primi passi, preagonisti e agonisti con varie specialità: singolo-coppia-solo dance- gruppi spettacolo.

Per i nuovi arrivi ci saranno 2 prove gratuite senza impegno e l’età parte dai 3 anni in su. Gli incontri saranno nella palestra della scuola media di Vigliano Biellese in via Dante 10: dal 9 settembre tutti i lunedì e venerdì dalle 17 alle 18.

La società Rollerblot ha tre sedi nel Piemonte: Caresanablot, Casale Monferrato e Vigliano Biellese. Le allenatrici sono tutte qualificate FISR: Cristina Maffei (ex atleta della nazionale italiana), tecnico di 3° livello, coadiuvata da allenatrici qualificate che segue le sedi di Caresanablot e Casale M.to. Per la sede di Vigliano Biellese l’allenatrice di riferimento è Elisa Negro (anche lei una ex atleta), tecnico federale FISR di 3 livello.

Per informazioni contattare Elisa: elyj1317@gmail.com – oppure cell: 3454052056