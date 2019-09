Prove di debutto per Edilnol: al Forum arrivano gli Sharks Antibes

Domenica scorsa a Bielmonte è andato in scena il test contro la Gessi Valsesia conclusosi 101-55 a favore di capitan Lorenzo Saccaggi e compagni, ma ora è tempo di debutto casalingo per Edilnol Pallacanestro Biella.

Stasera, 5 settembre, i ragazzi di coach Paolo Galbiati affronteranno al Biella Forum la compagine francese degli Sharks Antibes, formazione militante nel secondo campionato nazionale che può contare su giocatori di assoluto livello conosciuti anche in Italia, tra tutti il play croato visto in NBA e a Cantù Roko Ukic e l'ala svedese ex Virtus Bologna Viktor Gaddefors.

Una partita importante per i rossoblù a pochi giorni dal debutto ufficiale della stagione, in programma domenica 8 settembre al Pala Gianni Asti contro la Reale Mutua Torino per la prima giornata del Girone di Supercoppa Italiana.In occasione del match contro i transalpini saranno aperte solamente le tribune verde e rossa con ingresso libero e gratuito in entrambi i settori. Sarà interessante assistere al primo match al Forum della versione 2019/20 di Pallacanestro Biella.

Palla a due alle 20.30.