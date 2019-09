Pattinaggio artistico: Con la nuova stagione, ricominciano i corsi della Gio. Ca Biella

Dopo la pausa estiva riprendono i corsi della Gio.Ca Biella pattinaggio artistico: giovedì 12 e 19 settembre, dalle 17.30 alle 19, presso la palestra delle scuole medie di Vigliano Biellese in via Dante, sarà possibile fare delle prove gratuite con i pattini della società (per chi non li possiede) prenotando il vostro numero direttamente all’allenatrice Alessia Marelli 348 7373097.

Ricordiamo che la nascita della società risale al lontano 1986 quando dall’idea di un giovane allenatore veniva creata a Cusano Milanino (MI) l’associazione sportiva Gioca che da quella data non ha mai smesso di crescere fino ad aprire una nuova sede a Novara nel 2000; negli anni successivi approda anche nel biellese, proprio per la volontà di un gruppo di atleti di svolgere questo sport a livello agonistico e dello stesso presidente Gian Agostino Pedrini di origini biellesi. Visto la crescita esponenziale che la nostra società si è trovata a dover affrontare, per motivi organizzativi, nel 2017 la società si è divisa dando vita alla nuova Gio.Ca che vanta già ben 3 sedi (Biella, Cusano Milanino e Milano).

I tecnici Alessia ed Emanuele Marelli, entrambi hanno fatto parte della Nazionale Italiana, hanno saputo infondere agli atleti tutto il loro sapere, ma anche l’amore per questo sport, la sana e giusta competizione oltre che dare loro la giusta carica e concentrazione per affrontare ogni singola gara, d’altra parte, entrambi i fratelli Marelli, sono figli d’arte del tecnico di fama mondiale Enzo Salerno, allenatore della nazionale messicana oltre che della Gio.Ca.

“Ricordiamo che ben 3 atlete agoniste biellesi hanno partecipato hai campionati italiani UISP che si sono svolti a Scanno (L’Aquila) dove Maria Elena Recupero, nella sua categoria, ha conquistato il titolo di campionessa italiana UISP in competizione con ben 91 atlete provenienti da tutta Italia, 4° posto per la sorella Lucrezia, mentre purtroppo Annarita Paraggio per pochi decimi non ha potuto svolgere la finale – spiegano - Ottimi risultati anche per le colleghe milanesi: 3° posto per Eva Spadafora, 3° posto per Giulia Di Clemente e buona gara per Elisabetta Severi nelle rispettive categorie”.

Per le agoniste il breve periodo di vacanza è già terminato, infatti hanno già ripreso gli allenamenti proprio sotto la supervisione di Salerno, che insieme ai tecnici della Gio.Ca stanno valutando nuovi progetti, categorie e difficoltà. Durante la stagione sportiva, anche per i più piccini o per chi aveva appena incominciato questo sport, c’è stata la possibilità di provare “l’adrenalina” della gara con vari trofei e roller day, dove, oltre a dimostrare ciò che avevano imparato, hanno potuto divertirsi con i compagni di squadra oltre che avere la possibilità di fare nuove amicizie.

Per info: Alessia Marelli al numero 348 7373097 o gegpattinaggioartistico@gmail.com