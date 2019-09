L'intervista di Atripaldi, si racconta il “vecchio saggio” dell’Edilnol

L’avevamo raccontato nel resoconto dell’amichevole vinta da Biella contro la Gessi Valsesia: a due minuti dalla fine, con il risultato già ampiamente acquisito, Paolo Galbiati si è girato verso la panchina e, con un cenno della mano, ha segnalato a Joseph Blair (jr, ovviamente) di alzarsi dal posto che aveva occupato nei precedenti 38 minuti ed entrare in campo.

In “tribuna autorità”, le sedie che erano posizionate a ridosso della panchina rossoblù, sulle quali sedevano le alte sfere, il sorriso, magari inconsapevole, di Marco Atripaldi è passato quasi inosservato e si è allargato ancor di più quando il ragazzo siglava i suoi 2 punti in contropiede. Terminato il match abbiamo fatto quattro chiacchiere con l’ex GM, fra le altre, di Treviso, Caserta e Torino, per capire le sue sensazioni sulla squadra e sulle prospettive di questo nuovo corso Biellese. “In effetti mi fa uno strano effetto” risponde quando gli facciamo notare che, al suo ritorno Biellese, Nicola Minessi è il G.M. e Joseph Blair è il nome di un ragazzo di grande prospettiva appena arrivato nell’orbita della prima squadra.

“Nicola l’ho portato qui ragazzino, era molto simile a molti di questi giocatori qui oggi: una scommessa alla prima esperienza di basket ad alto livello. Per Joseph, senior, parlano le immagini ancora negli occhi di molti tifosi. Al figlio non posso che augurare ogni bene.” Messi da parte i corsi e ricorsi storici, Atripaldi si sofferma sulla squadra allestita per la stagione che verrà:“Al netto di un match (vinto 101-55, ndr) con valori tecnici diversi, si sono viste le caratteristiche principali del gioco che ricerchiamo. È noto a tutti quanto la squadra sia giovane, non solo negli elementi ma anche nello staff. Questo deve essere un nostro punto di forza: entusiasmo, corsa, alta intensità non dovranno mai mancare. Attendiamo poi il rientro di Eric, che ci darà consistenza vicino al ferro che per ovvie ragioni ora un po’ ci manca.”

Riflette poi sul suo ruolo in società, al netto di un’esperienza ormai più che ventennale nel basket: “Ricopro un ruolo da “Vecchio Saggio”, cerco di mettere a disposizione la mia esperienza e contribuire dove necessario” Esperienza che lo porta ad esprimersi così sui due stranieri:“Omogbo è un atleta di livello, un lungo con energia e istinto difficile da arginare. Polite Jr è un USA atipico e, già oggi, si è visto. Non ha preso iniziative forzate o fuori dagli schemi, ha difeso e preso rimbalzi. Un giocatore intelligente”Ci lasciamo con una stretta di mano ed un ultima domanda: chi, a Marco Atripaldi, ha già fatto brillare gli occhi in queste due settimane di lavoro. “Già molte cose” Risponde criptico sorridendo. Appuntamento a giovedì alle 20:30 quando al Forum arriverà Antibes, dalla seconda serie francese, per la seconda amichevole di questa pre-season. Ingresso libero.