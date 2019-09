Biella cede solo sul finale, Antibes passa 77-78

Biella termina la sua - brevissima - preseason con un bilancio di 1 vittoria ed 1 sconfitta. Al Forum passano gli ospiti di Antibes, seconda serie Francese, giunti a Biella dopo la vittoriosa partita contro Casale (sconfitta 86-65).Alla fine gli ospiti passano sul filo di lana dopo un extra-time, con il punteggio di 77-78. Indicazioni positive dal match per l’Edilnol che può fare affidamento su un duo di esterni di buon livello come Bortolani e Polite Jr, in grado di tenere sotto pressione le difese avversarie dentro e fuori dell’area. Ottimo anche l’apporto di una panchina in grado di contribuire all’equilibrio di un match giocato contro avversari di stazza e caratura maggiore - i francesi, seppur per soli 20 minuti, hanno schierato l’ex stella Croata Roko Ukic e possono contare su un roster più esperto e lungo - Conferme diffuse, su tutti il guastatore Pollone che sta entrando sempre più nella parte di “cambio-marcia” quando chiamato in campo e ottimo su Ukic nel primo tempo.Il match è equilibrato sin dalle prime battute, Antibes ha in Blue, lungo mancino dalla mano morbida, il terminale offensivo principale che crea non pochi grattacapi a Barbante ed Omogbo.

Biella ha le giocate migliori dai già citati Polite e Bortolani e si porta al riposo sul 34-36.Al rientro dal riposo lungo e con Ukic seduto in panchina, Antibes si schiera a zona. Biella patisce tremendamente il cambio di difesa e resta al palo per 3 minuti abbondanti quando una bomba di Polite rompe il ghiaccio. Antibes è però scappata e mantiene per diversi minuti un cuscinetto di sicurezza che oscilla fra gli 8 e 13 punti con un Hearst assoluto protagonista.La scossa per Biella arriva con l’ingresso di Bertetti che subisce due sfondamenti in fila ed il supporto di Saccaggi che fa ammattire la difesa ospite. Sarà il baby play biellese a siglare il floater del sorpasso sul 62-61 in chiusura di ultimo periodo.Il match resta quindi senza padroni e non bastano 40 minuti per sancire un vincitore. A fil di sirena, sul 69 pari, il tiro di Saccaggi entra ed esce beffando i Rossoblù.

Overtime che vede prevalere alla fine i Francesi ma Biella gioca 5 minuti meravigliosi con un quintetto di soli Italiani che si dannano l’anima in attacco e difesa capeggiati da Bortolani che prende fuoco in attacco ribattendo colpo su colpo. Biella avrebbe anche in mano il pallone per vincere, ma la preghiera di Saccaggi si infrange contro il ferro ed il match finisce 77-78. A bocce ferme, volendo cercare il pelo nell’uovo per la sconfitta, decisiva è stata l’impasse avuta contro la zona ospite che ha fatto perdere ritmo in avvio di terzo quarto, di contro la reazione è stata ottima ed il risultato è pendente verso il positivo. B iella perde un match che avrebbe potuto finire in qualsiasi modo, contro una squadra più fisica ed esperta che ha saputo sfruttare bene le qualità dei suoi fornendo un ottimo banco di prova ai giovani Rossoblu.

Contento anche Galbiati nel post-partita“Abbiamo applicato bene per lunghi tratti i concetti difensivi su cui abbiamo lavorato, siamo andati un po’ in affanno sulla loro zona ma abbiamo tempo per lavorarci. Ora guardiamo alla prima di Supercoppa come una tappa nel nostro percorso di crescita.”Appuntamento ora a domenica quando avrà il via ufficialmente la stagione 2019-2020.Per il primo match del girone piemontese di Supercoppa LNP l’Edilnol farà visita alla neo retrocessa Torino per un match subito probante per i ragazzi di coach Paolo Galbiati.

Tabellino Biella: Polite 16, Saccaggi 12, Omogbo 8, Donzelli 4, Bortolani 19, Pollone 2, Barbante 2, Bertetti 5, Deangeli.

Antibes: Ukic 3, Carne 14, Hearst 25, Blue 10, Rostomoff, Raposo 2, Amsellemm 6, Gaddefors, Morency 10, Tanner, Neri 3, Pitard 5