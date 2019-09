Palazzo Ferrero: weekend di formazione con "Donne, autrici che lasciano il segno"

Palazzo Ferrero ospita anche quest'anno gli eventi di VocidiDonne. 2a edizione di Narrazioni culturali al Femminile – Donne, Autrici che lasciano il segno. Appuntamento a Palazzo Ferrero venerdì 6 e sabato 7 settembre.

L’appuntamento parte alle 19 di venerdì con l’Aperitivo a Palazzo a cura della pasticceria Maniscalco Rainero. Alle 20,30 ci sarà un Weekend di formazione conviviale: “Fornire strumenti per l’uso di un linguaggio non sessista, non razzista e non omofobo e costruire progetti di cambiamento” con la scrittrice-giornalista Monica Lanfranco.

Sabato 7 settembre dalle 10 alle 18 continua il weekend di formazione conviviale per poi partecipare all’Apericena a Palazzo sempre a cura della pasticceria Maniscalco Rainero. A concludere la 2 giorni di formazione sarà Marella Motta in concerto con La strada verso And Everything in Between. Per informazioni 3494705168 – 3381473720 o vocididonne@gmail.com / info@palazzoferrero.it